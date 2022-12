Basket Prima Divisione: si è già aperto l'8° turno del girone F lombardo.

Basket Prima Divisione: nell'anticipo di ieri l'Antoniana ha domato il Leipandrillo

Si è già aperto l'8° turno d'andata del campionato di basket Prima Divisione. Nel girone F apripista è stata la gara di ieri sera vinta dall'Antoniana Como in casa contro il Leopandrillo Cantù per 55-50. Oggi si torna in campo con un altro anticipo interessante Albavilla-Menaggio con i Gladiatori locali chiamati a riprendersi. Il clou del cartellone è in programma domenica 11.

Programma dell'8° turno d'andata girone F

Martedì 6 dicembre ore 21.15 Antoniana-Leopandrillo 55-50; mercoledì 7 ore 21.15 Albavilla-Menaggio; ; domenica 11 ore 20 Comense-Socco, ore 21 Senna-Cabiate, ore 21.30 Mariano Rosso-Guanzate; martedì 21.30 Cucciago Bulls-Ponte Lambro; giovedì 22 ore 21.30 Alebbio-Mariano Banco.

Classifica del girone F

Comense 14; OSG Guanzate, Cabiate, Mariano Bianco 12; Gladiatori Albavilla. Leopandrillo Cantù, Socco Fino, Antoniana Como 8; Mariano Rosso, Cucciago Bulls, Olimpia Ponte Lambro 4; Senna, Menaggio, Alebbio 2.