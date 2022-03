Basket Prima Divisione nuova prova di forza della capolista SB'83 che travolge Cavallasca

Pallacanestro minors risultati

Si è aperto ieri sera il cartellone del recupero del 2° turno di ritorno nel campionato di basket Prima Divisione. Nel girone P continua la marcia solitaria in vetta della capolista SB’83 Cermenate che ha sbancato Cavallasca per 82-40 e ora è attesa da un doppio turno ravvicinato in casa: lunedì 14 contro Ponte Lambro e poi giovedì 18 big match contro i Cucciago Bulls. Proprio i "tori" si preparano alla sfida giocando domenica 13 il derby brianzolo a Senna. Intanto ieri sera nell'altro anticipo il Menaggio ha battuto Ponte Lambro per 57.35. Oggi in programma anche Virtus Albese-Socco.

Il cartellone del recupero del 2° turno di ritorno

Giovedì 10 Menaggio-Ponte Lambro 57-35, Cavallasca-SB’83 40-82, venerdì 11 Albese-Socco; domenica 13 ore 21.30 Senna-Cucciago.

Il cartellone del recupero del 1° turno di ritorno

Socco-Menaggio 61-58; Cucciago-Albese 57-65; lunedì 14/3 ore 21.30 SB’83-Ponte Lambro; il 31/3 Cavallasca-Senna.

Classifica aggiornata del girone P

SB’83 Cermenate 24; Cucciago Bulls 20; Virtus Albese 16; Socco 12; Menaggio 10; Olimpia Ponte Lambro, Cavallasca 6; Senna 0.

Così il prossimo turno recupero del 3° turno di riorno del girone P

Mercoledì 16 marzo ore 21.30 Socco-Ponte Lambro; giovedì 17 ore 21.30 Cavallasca-Menaggio; giovedì 18 ore 21.30 Cucciago-SB’83; venerdì 18 ore 21.30 Albese-Senna.