Basket Prima Divisione oggi apripista Ponte Lambro-SB'83 Cermenate e Menaggio-SCS Socco

Pallacanestro Minors in campo

Basket Prima Divisione al via il campionato lombardo con alcune squadre lariane in campo.

Basket Prima Divisione venerdì 5 in campo Comense-Aurora, sabato 6 Tirano-Mariano e domenica 7 Senna-GS Cavallasca

Si alza il sipario oggi sul campionato di Basket Prima Divisione che vede al via nel girone P gestito dal comitato Fip di Varese anche Menaggio, Socco, SB'83 Cermenate, Olimpia Ponte Lambro, Senna, Cavallasca, Virtus Albese e Cucciago Bulls mentre nel girone F gestito dalla Fip di Bergamo al via la Pol. Comense e il Sant'Ambrogio Mariano Comense. Apripista stasera due derby Olimpia Ponte Lambro-Scuola Basket '83 Cermenate (ore 21) e Menaggio-SCS Rocco Centro Sportvo (ore 21.30). Domami invece in campo Comense-Aurora San Francesco (ore 21.15 in via Giulini a Como).

Questo il programma del 1° turno del girone P

Giovedì 4 novembre Menaggio-Socco, SB'83 Cermenate-Olimpia Ponte Lambro; domenica 7 Senna-GS Cavallasca (ore 21), rinviata al 23/11 Albese-Cucciago Bulls

Questo il programma del 1° turno del girone F

Giovedì 4 novembre Valmadrera-Sondrio; venerdì 5 Comense-Aurora S. Francesco (ore 21.15); sabato 6 ore 20.30 Tirano-S. Ambrogio Mariano; domenica 7 Oggiono-Imbersago.