Basket Prima Divisione oggi la capolista SB'83 riceve Socco mentre Cucciago ospite a Cavallasca

pallacanestro minors in campo

Basket Prima Divisione stasera si gioca il 6° turno di ritorno del girone P.

Basket Prima Divisione fari puntati sul derbissimo a Ponte Lambro tra Olimpia e i cugini della Virtus Albese

Tutti a caccia della lepre SB'83 Cermenate nel girone P del campionato di basket Prima Divisione. Questo almeno è quello che ci dice il torneo che oggi torna in campo per giocare il 6° turno del girone di ritorno. Un turno che vedrà la capolista di Cermenate impegnata in casa in una sfida non facile contro il Socco Fino mentre la sua immediata inseguitrice Cucciago sarà ospite sul campo del GS Cavallasca. Fari puntati anche sul derbyssimo a Ponte Lambro dove l'Olimpia cerca riscatto ospitando la cugina Virtus Albese. Chiude il cartellone Menaggio-Senna.

Questo il programma del 6° turno penultimo di ritorno del girone P

Giovedì 17 febbraio ore 21 Olimpia Ponte Lambro-Virtus Albese, Cavallasca -Cucciago, ore 21.30 SB'83 Cermenate-Socco-Menaggio-Senna.

La classifica aggiornata del girone P

SB’83 Cermenate 16; Cucciago Bulls 14; Virtus Albese 10; Socco 8; Menaggio 6; Olimpia Ponte Lambro, GS Cavallasca 4; Senna 0.