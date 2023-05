Basket Prima Divisione: si giocano questa sera le gare2 dei playout lombardi.

Basket Prima Divisione: oggi match point salvezza per Cucciago, Guanzate, Cabiate e Albavilla

Si giocano stasera le gare 2 dei playoff salvezza del campionato di basket Prima Divisione che vedono coinvolte ben otto squadre lariane. Dopo i successi conquistati in gara1 oggi possono chiudere i conti e brindare alla salvezza Cucciago Bulls, Guanzate, Cabiate e Albavilla tutte a segno in casa e a caccia del bis corsaro. Antoniana, Leopandrillo Cantù, Socco e Alebbio invece proveranno a sfruttare il fattore campo per pareggiare la serie e rimandare i verdetti alle belle.

Questi i risultati di gara 1

Cucciago-Antoniana 67-35, Guanzate-Leopandrillo Cantù 76-48, Cabiate-Socco 75-63, Albavilla-Alebbio 73-45

Questo il programma di gara 2

Giovedì 25 maggio Antoniana-Cucciago, Leopandrillo-Guanzate, Socco-Cabiate, Alebbio-Albavilla.

Eventuali gara 3

Domenica 28 Albavilla-Alebbio; martedì 3' Cucciago-Antoniana, Cabiate-Socco; domenica 4 giugno Guanzate-Leopandrillo.

Playff promozione: venerdì gara 2 senza appello per la Comense

Dopo aver perso gara 1 giocata nel fine settimana scorsa a Casnate, ora la Comense è già con le spalle al muro nella serie contro Carnate e dovrà vincere gara 2 in programma domani sera in trasferta alle 21.30 per provare ad impattare la serie e tornare a Casnate per gara 3 domenica 4 giugno.