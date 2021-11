Basket Prima Divisione oggi si gioca ad albese il recuero Virtus-Cucciago Bulls

Pallacanestro Minors in campo

Basket Prima Divisione in vetta vola a punteggio pieno la capolista solitaria SB'83 Cermenate

Si è chiuso ieri sera il 3° turno d'andata del campionato di basket Prima Divisione ma già oggi si torna in campo nel girone P per giocare il recupero della prima giornata Virtus Albese-Cucciago Bulls. Proprio l'Albese ha vinto domenica la sua prima partita sbancando il campo del Senna mentre ieri sera nel posticipo il Menaggio ha travolto in casa il GS Cavallasca per 55-38. Invece domani mercoledì 24 si aprirà il 4° turno d'andata con l'anticipo Socco-Senna. Intanto in vetta al girone P comada da sola l'imbattuta SB'83 Cermenate.

Il cartellone completo del 3° turno d’andata girone P

Giovedì 18 novembre Scuola Basket’83-Cucciago Bulls 74-49, Olimpia Ponte Lambro-SCS Socco 67-64; domenica 21 ore 21.30 Pol. Senna-Virtus Albese 53-67; lunedì 22 ore 21.30 Menaggio-Cavallasca 55-38.

La classifica aggiornata del girone P

Scuola Basket '83 Cermenate 6; SCS Socco Fino Mornasco, Menaggio 4; Virtus Albese, Cavallasca, Cucciago Bulls, Olimpia Ponte Lambro 2; Pol Senna.

Oggi recupero del 1° turno d'andata

Ore 21.30 Virtus Albese-Cucciago Bulls

Il programma del 4° turno d’andata del girone P

Mercoledì 24 novembre ore 21.30 SCS Socco-Senna, giovedì 25 ore 20.20 Cucciago-Menaggio, ore 21.30 Cavallasca-Olimpia Ponte Lambro; venerdì 26 ore 21.30 Virtus Albese-SB’83 Cermenate.