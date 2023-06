Basket Prima Divisione: domenica scorsa si è giocata la gara decisiva dei playoff silver.

Basket Prima Divisione: OSG Guanzate doma il Leopandrillo Cantù e si salva

Ancora verdetti dai playoff del campionato di basket Prima Divisione maschile. Ieri infatti a festeggiare è stato l'OSG Guanzate che in una "bella" mozzafiato ha conquistato la salvezza superando in casa nella terza e ultima sfida un coriaceo Leopandrillo Cantù per 76-75. Leopandrillo che così retrocede nonostante le ottime prove di Trombetta e Colombo. Decisivo per i padrini di casa OSG il bomber Garramone con 28 punti.

Questo il programma di gara 3 Playoff Silver per la salvezza

Domenica 4 giugno ore 20.30 Guanzate-Leopandrillo.

Guanzate: Garramone 28, Sculli 14, Angeletti 12, Di Tria 11, Cianflone 6, Donega 4, Cattaneo 3, Gregorio , Rotta, Calicchia, Lentinu, Massini

Leopnadrillo: Trombetta 22, F. Colombo 17, A. Marelli 9, A. Molteni 8, M. Molteni 8, Bargna 6, Cappelletti 3, M. Molteni 2, Riva, Meroni.

Martedì 30 maggio ore 21.30 Cabiate-Socco 50-53 (1-2);

Questi i risultati di gara 2 Playoff Silver per la salvezza

Giovedì 25 maggio Antoniana-Cucciago 55-70 (0-2), Leopandrillo-Guanzate 63-56, Socco-Cabiate 61-57 , Alebbio-Albavilla 58-62 (0-2).

Questi i risultati di gara 1 Playoff Silver per la salvezza

Domenica scorsa Cucciago Bulls-Antoniana 67-35, Guanzate-Leopandrillo Cantù 76-48, Cabiate-Socco 75-63, Albavilla-Alebbio 73-45.