Basket Prima divisione promozione a segno Cucciago e Albavilla, Antoniana ko e Lurate stop per un canestro rotto

Pallacanestro minors risultati

Basket prima divisione Promozione oggi il derby brianzolo Senna-Sidergorla e Villa Guardia-Veranese

Si sono giocate altre tre partite del 1° turno della seconda fase del girone Como 1-2 del campionato di basket Promozione maschile. Per la verità dovevano essere quattro ma Kaire Sport Lurate-Cesano Seveso non si è disputata per un canestro rotto nell'impianto locale. Quindi da registrare il successo in volata e di misura dei Cucciago Bulls che hanno domato Sovico 71-70 agganciando momentaneamente in vetta Cesano Seveso e Villa Guardia. Subito dietro si conferma Albavilla che ieri ha vinto il derby con Mariano. Passo falso invece dell'Antoniana Como che in casa si è arresa al 5 Fuori Giussano. Oggi altre due gare tra cui spicca il derby Senna-Sidergorla e la capolista Villa Guardia che riceve la Veranese.

Il cartellone del 1° turno della seconda fase girone Como1-2

Mercoledì 23 marzo ore 21.30 Alebbio-Besanese 71-61, giovedì 24 ore 21.30 Lurate-Cesano Seveso non disputata, ore 20.30 Cucciago-Sovico 71-70, Antoniana-Giussano 51-57, Albavilla-Mariano 65-45; venerdì 25 Villa Guardia-Veranese, Senna-Sidergorla; mercoledì 20/4 Inverigo-Binzago.

La classifica abbinata della seconda fase girone Como 1-2

Villa Guardia, Cesana Seveso, Cucciago 24; Albavilla 22; Binzago 20; Lurate Caccivio 18; Giussano 16; Sidergorla, Besanese 14; Inverigo, Veranese, Alebbio, Sovico 10; Antoniana 8; Mariano 6; Senna 2.

Il cartellone del 2° turno della seconda fase girone Como1-2

Martedì 29 marzo ore 21.30 Sovico-Inverigo, Giussano-Villa Guardia; giovedì 31 ore 21.30 Cesano Seveso-Alebbio; venerdì 1 aprile ore 21.30 Besanese-Cucciago, Veranese-Lurate Caccivio, Sidergorla-Albavilla; domenica 3 ore 18 Mariano-Antoniana, ore 18-30 Binzago-Senna.