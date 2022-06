Basket Prima Divisione Sant'Ambrogio e SB'83 volano in finale per la Promozione

Basket Prima Divisione buone nuove dai playoff regionali per due squadre lariane.

Basket Prima Divisione dal 23 giugno il Mariano sfiderà B3 Basket Premezzo mentre Cermenate affronterà l'USSA Nova

Buone notizie per le squadre lariane dal campionato di Prima Divisione maschile. I playoff regionali ormai sono arrivati alla volata finale che vede protagoniste due squadre nostrane. Infatti all'appuntamento con le finali per la promozione si sono qualificate sia il Sant’Ambrogio Mariano Bianco che la Scuola Basket’83 Cermenate . I biancorossi del Sant’Ambrogio Mariano Comense inseriti nel tabellone del girone A hanno prima battuto nei quarti l'Imbersago per 70-61 e poi in semifinale hanno superato Stezzano per 69-62 . Ora in finalissima Mariano dovrà affrontare al meglio delle due partite il B3 Basket Premezzo: andata in trasferta giovedì 23 giugno, ritorno a Mariano Comense domenica 3 luglio.

Spostandoci nel tabellone del girone D medesimo percorso lo ha fatto l’SCB ‘83 Cermenate che nei quarti di finale ha battuto Varese Young Eagles per 65-59 e poi in semifinale ha sconfitto ad inizio settimana il Boffalorello per 66-55 qualificandosi per la finalissima dove sfiderà l’USSA Nova: andata in trasferta giovedì 23 mentre il ritorno si giocherà a Cermenate domenica 3 luglio. Sia San''Ambrogio che SB'83 Cermenate sono arrivate all'ultima sfida: in palio il salto nella Promozione 2022/23.