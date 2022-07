Basket Prima Divisione SB'83 Cermenate doma l'USSA Nova e vola in Promozione

Basket Prima Divisione ieri sera si è giocata la gara di ritorno della finale del girone D regionale.

Basket Prima Divisione la squadra brianzola dopo il pareggio nel match d'andata per 60-60, ieri sera si è imposta in volata per 47-44 a domicilio

Festa grande ieri sera alla palestra Renato Malacarne di Cermenate al termine della gara di ritorno della finale promozione del girone A del campionato di Basket Prima Divisione maschile. Festa grande per la Scuola Basket '83 Cermenate che al termine di una sudatissima ed equilibratissima sfida con l'USS Nova ha potuto brindare alla Promozione. Il team biancoblù di Cermenate infatti dopo aver pareggiato il match d'andata per 60-60 in trasferta ieri sera è riuscito nell'impresa di vincere il return match in rimonta per 47-44. In un clima torrido per temperatura e tensione, la gara è stata davvero vibrante, combattuta con gli ospiti che sono partiti meglio. I padroni di casa però sono stati bravi a reagire e poi sorpassare fino ai secondi finali quando hanno difeso il vantaggio e visto spegnersi sul ferro l'ultima tripla del Nova. Alla sirena finale quindi è esplosa la festa in campo per una Promozione davvero merita da Niccolò Squarcina e compagni. Ora la palla a spicchi passa al Sant'Ambrogio Mariano Comense che scenderà in campo domenica 3 luglio a domicilio per il match di ritorno della finale del girone A contro il B3 Basket Premezzo. I biancorossi marianesi per essere promossi in Promozione 2022/23 dovranno vincere ma anche ribaltare il -7 dell'andata.

Finale Girone D

Domenica 26 giugno USSA Nova-SB'83 Cermenate 60-60

Ritorno giovedì 30 giugno ore 21.30 SB'83 Cermenate-USSA Nova 47-44

Finale Girone A

Andata domenica 26 giugno B3 Basket Premezzo-S. Ambrogio Mariano 73-66

Ritorno domenica 3 luglio Mariano Comense-B3 Basket Premezzo.