Basket Prima Divisione SB'83 Cermenate doma Menaggio e aggancia i Bulls in vetta

Basket Prima Divisione domani Senna-Ponte Lambro chiuderà il 7° turno di ritorno del girone P.

Basket Prima Divisione successo casalingo sofferto ma pesante per Albese che respinge il Cavallasca 58-57

Si infiamma la lotta al vertice del girone P del campionato di Basket Prima Divisione maschile. Dopo il successo nell'anticipo dei Cucciago Bulls, ha risposto immediatamente la SB'83 Cermenate che è ritornata in vetta superando in casa il Menaggio. Ieri sera poi successo casalingo anche per la terza forza del girone la Virtus Albese che pur soffrendo a domato il Cavallasca di misura. Il posticipo di domenica 27 Senna-Ponte Lambro chiuderà il cartellone.

Il programma del 7° turno l’ultimo turno del girone di ritorno

Mercoledì 23/2 Socco-Cucciago Bulls 58-71, giovedì 24 SB’83 Cermenate-Menaggio 83-35, venerdì 25 ore 21.30 Virtus Albese-GS Cavallasca 58-57 e il posticipo di domenica 27 ore 21 Pol. Senna-Olimpia Ponte Lambro.

La classifica aggiornata del girone P

Cucciago Bulls, SB’83 Cermenate 20; Virtus Albese 14; Socco Fino, Menaggio 8; Olimpia Ponte Lambro, GS Cavallasca 4; Senna 0.

Il cartellone del prossimo turno il recupero del 1° turno di ritorno

Lunedì 28 febbraio ore 21 Socco-Menaggio; giovedì 3 marzo ore 21.30 Cavallasca-Senna; venerdì 4 ore 20-20 Cucciago Bulls-Virtus Albese; lunedì 14/3 ore 21.30 SB’83 Cermenate-Ponte Lambro.