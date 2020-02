Basket Prima Divisione SB’83 Cermenate e Albese a segno 

Basket Prima Divisione altre due gare del 4° turno ritorno girone Varese2.

Basket Prima Divisione oggi si gioca Antoniana-Cavallasca

Ieri sera si sono giocati altri due anticipi del 4° turno di ritorno del girone Varese 2 del campionato di basket Prima Divisione. Bella vittoria casalinga della SB’83 Cermenate che battendo il Guanzate per 70-53 si è confermata seconda con Ponte Lambro alle spalle della capolista Giussano. Sconfitta a domicilio de Menaggio battuto dalla Virtus Albese lanciata in zona playoff. Oggi Antoniana-Cavallasca mentre domenica 16 fari puntati sul derbyssimo di Senna (ore 21) e sulla trasferta del S. Ambrogio Mariano Blu in casa dell’Alebbio Como (ore 21).

Il cartellone completo del 4° turno ritorno girone Varese2

Martedì 11 Mariano Bianco-Ponte Lambro 47-55; mercoledì 12 Cucciago Bulls-Giussano 56-76; giovedì 13 SB’83-Guanzate 70-53, Menaggio-Albese 46-51; oggi venerdì 14 Antoniana-Cavallasca; domenica 16 Senna-Bianco-Senna-Nera, Alebbio-Mariano Blu.

La classifica aggiornata nel girone Varese2

Giussano 30; Ponte Lambro, SB’83 Cermenate 26; Mariano Blu 24; Virtus Albese 22; Alebbio Como, Senna Bianco 18; Menaggio, GS Guanzate 14; Mariano Bianco, Cucciago Bulls 12; GS Cavallasca 10; Senna Nero 4; Antoniana 2.

Cartellone del 5° turno di ritorno girone Varese2

Giovedì 20 febbraio aprono Cavallasca-Mariano Bianco (ore 21.30), Ponte Lambro-SB’83 Cermenate (ore 21), Giussano-Senna Bianco (ore 21.30); venerdì 21 Albese-Cucciago Bulls (ore 21.30); domenica 23 Mariano Blu-Guanzate (ore 21), Senna Nero-Antoniana (ore 21) e Alebbio-Menaggio (ore 21).

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU