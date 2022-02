Basket Prima Divisione SB'83 Cermenate sbanca Senna e mantiene il comando

pallacanestro minors risultati

Basket Prima Divisione si è giocato il 5° turno di ritorno nel girone P.

Basket Prima Divisione si è giocato il 5° turno di ritorno nel girone P.

Basket Prima Divisione Virtus Albese doma il Menaggio e sale al terzo posto, ora si tornerà in campo già giovedì 17

Nel girone P del campionato di basket Prima Divisione dopo il 5° turno di ritorno comanda sempre la SB'83 Cermenate che non ha faticato per vincere domenica il testacoda sul campo del Senna e ora attende l'esito del posticipo del 21 tra Cucciago e Ponte Lambro. Dietro le due prime della classe sale al terzo posto la Virus Albese che ha domato in casa il Menaggio. Il girone torna in campo già giovedì 17 febbraio per giocare il 6° turno di ritorno.

Questo il programma del prossimo turno, 5° di ritorno girone P

Lunedì 7 febbraio ore 21.30 Socco-Cavallasca 44-43; venerdì 11/2 , ore 21.30 Virtus Albese-Menaggio 57-51, domenica 13/2 ore 21 Senna-SB’83 Cermenate 40-63; il 21 febbraio ore 20.20 Cucciago Bulls-Ponte Lambro

La classifica aggiornata del girone P

SB’83 Cermenate 16; Cucciago Bulls 14; Virtus Albese 10; Socco 8; Menaggio 6; Olimpia Ponte Lambro, GS Cavallasca 4; Senna 0.

Questo il programma del prossimo turno, 6° di ritorno girone P

Giovedì 17 febbraio ore 21 Olimpia Ponte Lambro-Virtus Albese, Cavallasca -Cucciago, ore 21.30 SB'83 Cermenate-Socco-Menaggio-Senna.