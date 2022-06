Basket Prima Divisione SB'83 e S. Ambrogio in corsa per la Promozione e ora preparano il return match

Basket Prima Divisione si sono giocate le gare d'andata delle finali playoff.

Basket Prima Divisione giovedì 30 Cermenate parte dal pareggio, domenica 3 luglio invece Mariano deve ribaltare il - 7

Si sono giocate le gare d'andata delle finali del campionato di basket Prima Divisione che vedono coinvolte anche due squadre lariane. Il Sant'Ambrogio Mariano ha perso gara 1 sul campo del Premezzo per 73-66 e ora nel return match casalingo di domenica 3 luglio dovrà ribaltare il -7 per staccare il pass promozione. Ripartirà invece dal pareggio 60-60 centrato nel match d'andata sul campo del Nova la SB'83 Cermenate che tornerà in camo già giovedì 30 tra le mura amiche per provare ad inseguire il sogno Promozione.

l tabellino dell'andata B3 Basket Premezzo-S. Ambrogio Mariano 73-66

Mariano: Ferraioli 21, Sala 20, Di Gregorio 12, Caiati 7, Puopolo 2, Livio 2, Pellegatta 2, Garriboldi, Sironi, Orsenigo, Frigerio, Casati.

Il tebellino dell'andata di USSA Nova-SB'83 Cermenate 60-60

SB'83 Cermenate: Squarcina 20, Luridiana 13, Monti 6, E. Zerbi 6, Sala 5, Tettamanzi 4, Dalla Fina 3, Lomolino 2, L. Zerbi 1, Verga, Melli, Casartelli.

Finale Girone A

Andata domeica 26 giugno B3 Basket Premezzo-S. Ambrogio Mariano 73-66

Ritorno domenica 3 luglio Mariano Comense-B3 Basket Premezzo.

Finale Girone D

Domenica 26 giugno USSA Nova-SB'83 Cermenate 60-60

Ritorno giovedì 30 giugno ore 21.30 SB'83 Cermenate-USSA Nova