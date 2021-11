Basket Prima Divisione SCS Socco vince in volata l'anticipo contro Albese

pallacanestro Minors in campo

Si è già aperto il cartellone del 2° turno d'andata del campionato di basket Prima Divisione. Ieri sera anticipo interessante è andato in scena nel girone P gestito dal comitato Fip Varese che vede impegnate anche le squadre comasche. A Fino Mornasco infatti la SCS Socco ha ospitato la Virtus Albese che di fatto debuttava ufficialmente in campionato dopo avere rinviato la gara del 1° turno. Una partita molto equilibrata e tiratissima che si è risolto solo in volata con il successo di misura dei padroni di casa per 50-48. Socco che così mantiene primato e imbattibilità del girone aspettando le altre gare in cartellone tra giovedì 11 e venerdì 12 novembre.

Il programma completo del 2° turno d'andata girone P

Lunedì 8 novembre SCS Socco Fino Mornasco-Virtus Albese 50-48; giovedì 11 Olimpia Ponte Lambro-Pall. Menaggio (ore 21), Scuola Basket ’83 Cermenate-GS Cavallasca (ore 21.30), venerdì 12 Cucciago Bulls-Pol. Senna (ore 20.20).

La classifica aggiornata del girone P

SCS Socco Fino Mornasco 4; Scuola Basket '83 Cermenate, GS Cavallasca 2; Pol Senna, Virtus Albese, Cucciago Bulls, Pallacanestro Menaggio, Olimpia Ponte Lambro 0.