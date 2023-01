Basket Prima Divisione: tutto pronto per la ripresa del girone F con il 10° turno d'andata.

Basket Prima Divisione: si riparte martedì 10 con il derby Albavilla-Ponte Lambro

Vacanze finite anche per il campionato di basket Prima Divisione maschile che si appresta a tornare in campo. Già da martedì 10 gennaio infatti riparte il girone F con le tante squadre lariane protagoniste che aprirà il 10° turno d'andata con un ghiotto anticipo il derby Gladiatori Albavilla-Olimpia Ponte Lambro. Il big match del turno inaugurale del nuovo anno però andrà in scena domenica 15 quando si vivrà la sfida al vertice tra le due capoliste Pol. Comense e Sant'Ambrogio Mariano Bianco: in palio la vetta solitaria.

Programma del 10° turno d'andata girone F

Martedì 10 gennaio ore 21 Albavilla-Ponte Lambro; giovedì 12 ore 21.30 Alebbio-Cabiate; venerdì 13 ore 20-.30 Cucciago Bulls-Leopandrillo; domenica 15 ore 18 Guanzate-Menaggio; ore 21 Comense-Mariano Bianco, Senna-Antoniana, ore 21.30 Mariano Rosso-Socco Fino.

Da recuperare del 9° turno Menaggio-Comense.

Classifica del girone F

Comense*, Mariano Bianco 16; Cabiate 14; OSG Guanzate 12; Gladiatori Albavilla, Leopandrillo Cantù, Socco Fino, Antoniana Como 10; Mariano Rosso, Cucciago Bulls 6; Alebbio Como, Olimpia Ponte Lambro 4; Senna, Menaggio* 2. (1 partita in meno).