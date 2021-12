Basket Prima Divisione stasera la capolista SB'83 Cermenate difende la sua imbattibilità a Menaggio

Pallacanestro minors in campo

Basket Prima Divisione si gioca oggi l'ultimo turno d'andata del grione P lombardo.

Basket Prima Divisione si gioca oggi l'ultimo turno d'andata del girone P lombardo.

Basket Prima Divisione Cucciago Bulls ospita il Socco, interessantia anche Ponte Lambro-Senna e Cavallasca-Albese

Si apre questa sera l'ultimo turno d'andata nel girone P del campionato lombardo di basket Prima Divisione maschile. La capolista SB'83 Cermenate è di scena a Menaggio per provare a difendere la sua imbattibilità e il suo primato solitario. La seconda forza Cucciago Bulls invece gioca in casa e riceve alle 20.20 il Socco. L'Olimpia Ponte Lambro cerca di riscattare l'ultimo ko subito nel derby ospitando il fanalino di coda Senna ancora a caccia del primo successo stagionale mentre molto interessante e apertasi annuncia GS Cavallasca-Virtus Albese. Dopo questo turno il torneo si fermerà per tornare il 10 gennaio.

Il programma del 7° turno ultimo d’andata girone P

Giovedì 16 dicembre ore 20.20 Cucciago Bulls-Socco, ore 21 Olimpia Ponte Lambro-Senna, 21.30 Cavallasca-Virtus Albese, Menaggio-SB'83 Cermenate.

Classifica aggiornata del girone P

Scuola Basket '83 Cermenate 12; Cucciago Bulls 10; SCS Socco Fino Mornasco, Menaggio, Albese 6; Olimpia Ponte Lambro, Cavallasca 4; Senna 0.