Basket Prima Divisione successi per SB’83 Cermenate e Cucciago

Basket Prima Divisione aperto il 2° turno di ritorno girone Varese2.

Basket Prima Divisione oggi si gioca a Menaggio e a Rebbio

Si è aperto ieri sera il 2° turno di ritorno del girone Varese2 del campionato di basket Prima Divisione maschile. Successi pesanti per la SB’83 Cermenate che sbancando Mariano è tornata in vetta ma anche dei Cucciago Bulls che hanno domato in casa Cavallasca. Cucciago che nel recupero di lunedì 27 aveva perso a Guanzate. Stasera altre due gare importanti a Menaggio e Rebbio.

Il programma del 2° turno di ritorno girone Varese 2

Mercoledì 29 Cucciago-Cavallasca 65-58, Mariano Bianco-SB’83 63-80; giovedì 30 Menaggio-Senna Nera (ore 21.30), Alebbio-Giussano (ore 21.30); venerdì 31 Albese-Mariano Blu (ore 21.30), Antoniana-GS Guanzate (ore 21); domenica 2 febbraio Senna Bianco-Ponte Lambro (ore 21). Recupero del 13° turno ultimo andata: il 27/1 Guanzate-Cucciago 61-55.

Classifica aggiornata girone Varese 2

Giussano, SB’83 Cermenate 24; Ponte Lambro 22; Albese, Mariano Blu, Alebbio 18; Senna Bianco 14; Mariano Bianco, Menaggio 12; Cavallasca, Guanzate, Cucciago Bulls 10; Senna Nero 4; Antoniana Como 2.

