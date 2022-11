Basket Prima Divisione: si è completato ieri il 5° turno d'andata del girone F lombardo.

Basket Prima Divisione: una sola squadra al comando è l'OFG Guanzate

Si è completato ieri il 5° turno d'andata del campionato di basket Prima Divisione maschile. Nel girone F lombardo una sola squadra la comando è il Guanzate grazie al successo sofferto in casa con l'Alebbio e il contemporaneo Ko dell'Albavilla sul campo della Comense. Importanti successi anche per Cabiate e Mariano Bianco e prima vittoria stagionale per il Senna. E domani sera si aprirà già il 6° turno.

Programma del 5° turno d'andata girone F

Mercoledì 16 ore 21.15 Ponte Lambro-Leopandrillo 49-54; ore 21.30 Socco Fino-Cucciago Bulls 61-58; venerdì 18 ore 20 Comense-Albavilla 66-54, ore 21 Cabiate-Mariano Rosso 67-55; domenica 20 ore 21 Guanzate-Alebbio 46-42, Menaggio-Senna 59-77, Mariano Bianco-Antoniana 62-36.

Classifica del girone F

OSG Guanzate 10; Gladiatori Albavilla, Mariano Bianco, Cabiate, Comense 8; Leopandrillo Cantù 6; Mariano Rosso, Socco Fino 4; Cucciago Bulls, Ponte Lambro, Antoniana Como, Senna, Menaggio 2;Alebbio 0.

Programma del 6° turno d'andata girone F

Martedì 22 novembre ore 20.30 Cucciago-Menaggio, ore 21.15 Leopandrillo-Cabiate; mercoledì 23 ore 21.15 Albavilla-Guanzate; giovedì 24 ore 21.30 Antoniana-Ponte Lambro, Alebbio-Socco; domenica 27 ore 21 Senna-Mariano Bianco, Mariano Rosso-Comense.