Basket Promozione Albavilla e Lurate Caccivio volano ai playoff con Villa Guardia

Pallacanestro minors risultati

Basket Promozione decisivi i successi corsari di ieri sera e oggi può fare festa anche Cucciago

Si sono giocati ieri sera tre incontri chiave dell'ultimo turno del girone Como 1-2 del campionato di basket Promozione maschile. Successi corsari pesantissimi per i Gladiatori Albavilla e per la Kaire Sport Lurate che così staccano il biglietto per i playoff dove raggiungono la capolista Villa Guardia che ha centrato il suo ventesimo successo stagionale sul campo del Sovico. Grazie a questi risultati stasera faranno festa anche i Cucciago Bulls che chiudono con il derby a Mariano ma sono già qualificati.

Questo il cartellone dell'8° turno ultimo della seconda fase girone Como 1-2

Martedì 10 maggio Giussano-Inverigo 74-59, mercoledì 11 maggio ore 21.30 Sidergorla-Alebbio 61-55; Giovedì 12 ore 21.30 Sovico-Villa Guardia 45-59, Binzago-Lurate Caccivio 58-68, Cesano Seveso-Albavilla 47-49; venerdì 13 ore 21.30 Mariano-Cucciago Bulls, Veranese-Senna, Besanese-Antoniana.

La classifica aggiornata della seconda fase girone Como 1-2

Villa Guardia 40; Albavilla, Kaire Sport Lurate 34; Cucciago Bulls 32; Cesana Seveso, Binzago 30; Sidergorla, 5 Fuori Giussano 20; Alebbio, Inverigo 18; Besanese, Sovico 16; Antoniana 14; Veranese 12; Mariano 10; Senna 2.