Basket Promozione, Albavilla sbanca Senna e aggancia in vetta il Villa Guardia

Pallacanestro minors risultati

Basket Promozione: si è chiuso ieri sera il 5° turno d'andata del girone Como2.

Basket Promozione: primo successo stagionale per l'Alebbio Como che stoppa il Gigante Inverigo

Si è completato ieri sera il 5° turno d'andata del girone Como2 del campionato di basket Promozione maschile. Pronostico rispettato a Senna dove i Gladiatori Albavilla del coach Angelo Delfinetti hanno piegato i locali per 47-62 raggiungendo così in vetta alla classifica il Villa Guardia che aveva vinto l'anticipo contro Cucciago. Colpo grosso invece dell'Alebbio Como che ha vinto il suo primo match regolando in casa il Gigante Inverigo per 60-51.

Questo il cartellone completo del 5° turno girone Como2

Mercoledì 17 novembre Villa Guardia-Cucciago 70-61; giovedì 18 Antoniana-Lurate Caccivio 71-86; venerdì 19 Senna-Albavilla 47-62, Alebbio-Inverigo 60-51.

La classifica aggiornata del girone Como2

Villa Guardia, I Gladiatori Albavilla 8; Cucciago, Kaire Sport Lurate 6; Il Gigante Inverigo 4; Antoniana, Alebbio Como 2; Senna 0.

Il cartellone del prossimo turno 6° d'andata girone Como2

Giovedì 25 novembre ore 21.30 Lurate Caccivio-Alebbio, Cucciago Bulls-Antoniana; venerdì 26 ore 21.30 Inverigo-Senna, Albavilla-Villa Guardia.