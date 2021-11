Basket Promozione anticipo amaro per il Sidergorla sconfitto in volata a Giussano

Pallacanestro minors anticipo

Si è aperto ieri sera il 5° turno del campionato di basket Promozione maschile con l'anticipo del girone Como 1. Un anticipo amaro per il Sidergorla Playground Team che è stato battuto di misura dal 5 Fuori Giussano per 62-61. La squadra di coach Raffaele Marcantonio ha dovuto inseguire per tutta la gara e non è bastata una prodigiosa rimonta per trovare il sorpasso vincente. Venerdì 19 alle ore 21.30 toccherà invece al Sant'Ambrogio Mariano che a domicilio riceverà il Sovico per provare a sbloccarsi e centrare il primo successo stagionale e lasciare così il fondo del girone.

Il tabellino di 5 Fuori Giussano-Sidergorla-Playground Team 62-61

Parziali18-15, 39-27, 46-40

Sidergorla: Colombo 16, Seregni 12, Mauri 7, Porro 5, G. Colombo 3, S. Colombo 4, Corti 4, Castelli 3, Chinello 3, Croci 3, Noseda 1, S. Bosa. All. Marcantonio.

Il cartellone del 5° turno d'andata del girone Como1

Martedì 16 novembre ore 21.30 5 Fuori Giussano-Sidergorla Playground Team 62-61; venerdì 19 ore 21.30 S. Ambrogio Mariano-Sovico, Besanese-Veranese; domenica 21 Binzago-Cesano Seveso.

Classifica aggiornata del girone Como1

Cesano Seveso 8; Besanese, Sovico, Pob Binzago 6; Sidergorla Playground Team 4; 5 Fuori Giussano, Veranese 2; Mariano 0.