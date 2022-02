Basket Promozione bis vincente del Sant'Ambrogio Mariano che batte anche la Besanese e si rilancia

I risultati

Basket Promozione impresa sfiorata dal Sidergorla sconfitto di misura dalla capolista Cesano Seveso

Una vittoria e una sconfitta di misura questo il bilancio delle squadre nostrane del 3° turno di ritorno del campionato di basket Promozione maschile. Impresa sfiorata dal Sidergorla Playground Team che ieri si è arreso di misura sul campo amico contro la capolista Cesano Seveso che si è imposta per 62-63. Bis vincente invece per il Sant'Ambrogio Mariano che si conferma in crescita stoppando a domicilio la Besanese per 68-52. E domenica prossima in cartellone ci sarà proprio il derby di ritorno Sidergorla-Mariano che all'andata vide il successo della squadra di coach Raffaele Marcatonio per 55-44.

Il tabellino di Sidergorla-Cesano Seveso 62-63 (17-14, 31-30, 44-50)

Sidergorla: S. Colombo 18, Porro 12, S. Colombo jr 11, Spinelli 7, Bianchi 5, Chinello 3, Noseda 3, Viganò 2, Seregni 1, G. Colombo. All. Marcatonio.

Il tabellino di S. Ambrogio Mariano-Besanese 68-52

Mariano: Mariani 16, Sangalli 12, Candiani 7, Andolina 6, Foschi 6, Bianchi 5, Pirolo 5, Galasso 4, Molteni 3, Braghetto 2, Sironi 2, Pasini. All. Bossi.

Il programma del 3° turno di ritorno girone Como1

Martedì 15 Veranese-Giussano 49-60; giovedì 17 Sovico-Binzago 53-66; sabato 19 ore 20 Mariano-Besanese 68-52; domenica 20 ore 17.30 Sidergorla-Cesano Seveso 62-63.

Classifica aggiornata del girone Como1

Cesano Seveso 20; POB Binzago 18; Sidergorla Playground Team, 5 Fuori Giussano 12; Besanese 10; Veranese, Sovico 8; Sant'Ambrogio Mariano 6.

Il programma del 4° turno di ritorno girone Como1

Martedì 22 febbraio Giussano-Cesano Seveso; venerdì 25 Binzago-Veranese, Besanese-Sovico, domenica 27 ore 18.30 Sidergorla Playground-S. Ambrogio Mariano.