Basket Promozione: si è completato il 2° turno d'andata del girone G.

Basket Promozione: bis vincenti per Inverigo, Figino e Mariano primo squillo per Lurate

Si è completato nel weekend il 2° turno del campionato di basket Promozione maschile. Nel girone G sabato sera ha chiuso il posticipo in Valtellina dove l'Antoniana Como di coach Gorla è stata battuta dal Tirano. Sorridono invece Gigante Inverigo, Figino e Sant'Ambrogio Mariano che hanno centrato il bis vincente mentre la Kaire Sport Lurate ha festeggiato il primo referto rosa stappato in volta nel derby sul campo dell'Alebbio Como. Già giovedì si torna in campo per il 3° turno con tre anticipi in cartellone.

Così il cartellone del 2° turno d'andata del girone G

Giovedì 13 ottobre ore 21 CDG Erba-Villa Guardia 53-56, ore 21.15 Tavernerio-Lomazzo 66-45, ore 21.30 Sondrio-SB’83 Cermenate 74-70; venerdì 14 ore 21 Inverigo-Playground 74-59; 21.15 Figino-Virtus Cermenate 74-49, ore 21.30 Alebbio-Lurate 47-48, Senna-Mariano 52-68; sabato 15 ore 20.30 Tirano-Antoniana 71-55.

Classifica del girone G

GS Villa Guardia, S. Ambrogio Mariano, Tirano, Figino, Gigante Inverigo 4; CDG Erba, Lomazzo, Sondrio, SB'83 Cermenate, Kaire Lurate Caccivio 2; Playground Team, Antoniana, Alebbio Como, Virtus Cermenate, Sdenna 0.

Così il cartellone del 3° turno d'andata del girone G

Giovedì 20 ottobre ore 21.15 Antoniana-Lurate, ore 21.30 Sondrio-Alebbio, SB’83 Cermenate-Figino; venerdì 21 ore 21 Inverigo-Tavernerio; ore 21.30 Senna-Tirano, Mariano-CDG Erba, Lomazzo-Playground Team; domenica 23 ore 18 Virtus Cermenate-Villa Guardia.