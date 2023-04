Basket Promozione: ieri sera si è aperto il 12° turno del girone G lombardo.

Basket Promozione: brusca frenata del Gigante Inverigo che cade a Lurate Caccivio

Si è aperto ieri sera il turno numero 12 di ritorno del girone G del campionato di basket Promozione maschile che ha regalato alcuni risultati importanti. Su tutti il terzo stop stagionale del Gigante Inverigo stoppato sul campo della Kaire Sport Lurate che però non cambia il suo sesto posto in classifica. Colpo grosso dell'SB'83 Cermenate che ha fermato in casa il CDG Erba così come per il Playground Team che ha fatto saltare il campo dell'Antoniana. Ko pericoloso invece sul fondo per Senna caduto a Sondrio. Questa sera Lomazzo-Virtus e Alebbio Figino mentre sabato chiuderanno altri due posticipi tra cui quello della capolista Villa Guardia attesa dal big match a Tirano.

Questo il cartellone completo del 12° turno girone G

Giovedì 27 aprile Antoniana-Playground 44-53, SB’83 Cermenate-CDG Erba 78-70, Sondrio-Senna 76-70, Kaire Sport Lurate-Inverigo 74-70; venerdì 28 Lomazzo-Virtus Cermenate, Alebbio-Figino; sabato 29 ore 20.30 Tirano-GS Villa Guardia, ore 21.15 Mariano-Tavernerio.

La classifica aggiornata del girone G

Villa Guardia 48; Inverigo 46; Tirano 44; Figino 38; Erba 36; Lurate Caccivio 34; Tavernerio 24; Antoniana 22; Playground, Virtus Cermenate 20; Alebbio 18; Lomazzo, SB’83 Cermenate 16; Mariano 14; Senna 12; Sondrio 11.

Così il prossimo turno 13° del girone G

Mercoledì 3 maggio ore 21.15 Villa Guardia-Mariano; giovedì 4 Tavernerio-Alebbio, CDG Erba-Lomazzo; venerdì 5 ore 21.15 Figino-Kaire Lurate, Inverigo-Sondrio, sabato 6 Tirano-Playground, Senna-SB’83; domenica 7 Virtus Cermenate-Antoniana.