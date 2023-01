Basket Promozione: si sono giocate ieri altre tre gare del 14° turno d'andata del girone G.

Basket Promozione: CDG Erba e Tavernerio vincono in casa e salgono in classifica

Si sono giocate ieri sera altre tre gare del 14° turno d'andata del girone G del campionato di basket Promozione maschile. Successi casalinghi importanti per il CGG Erba e per Tavernerio rispettivamente contro Senna e Sondrio che permettono ad entrambe di continuare la loro scalata in classifica. C'era attesa anche per il derby di Cermenate dove a sorridere e a portare a casa i due punti è stata la SB'83 che ha "sbancato" la Virtus.

Oggi invece scende in campo la capolista Inverigo che ospita l'Antoniana per provare a centrare il titolo d'Inverno con un turno d'anticipo come ammette coach Davide Pina:

"Inutile nasconderlo arrivati a questo punto e dopo 13 vittorie di fila puntiamo a confermarci, a centrare anche il titolo d'inverno e mantenere l'imbattibiltà. Battere l'Antoniana Como non sarà però facile perchè è una squadra molto rinnovata e rinforzata quella guidata in panchina dal mio amico e tesrimone di nozze Riccardo Gorla. Mi aspetto una partita non facile ma bella. Per il primato finale invece vedo una lotta a tre tra noi Villa Guardia e Figino".

Il programma completo del 14° turno d'andata del girone G

Lunedì 22 Playground-Figino 54-76; giovedì 26 CDG Erba-Senna 79-68; Virtus Cermenate-SB’83 Cermenate 72-90, Tavernerio-Sondrio 76-64; venerdì 27 Inverigo-Antoniana, Mariano-Tirano, Lomazzo-Lurate; sabato 28 ore 21 Villa Guardia-Alebbio.

Ecco la classifica aggiornata del girone G

Gigante Inverigo 26; Villa Guardia 24; Figino 20; Tirano, CDG Erba 18; Tavernerio 16; Kaire Sport Lurate, Antoniana 14 Virtus Cermenate 12; Alebbio, S’83 Cermenate 10; Mariano, Lomazzo 8; Playground, Senna 6; Sondrio 2.