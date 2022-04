Basket Promozione Cesano Seveso sbanca Senna e oggi tocca ai Cucciago Bulls rispondere contro Giussano

Pallacanestro minors risultati

Basket Promozione si è aperto ieri il 5° turno della seconda fase del girone Como1-2.

Basket Promozione si è aperto ieri il 5° turno della seconda fase del girone Como1-2.

Basket Promozione stasera si giocano anche Antoniana-Sovico e il derby Kaire sport Lurate Caccivio-Sidergorla

Dopo le feste pasquali è ricominciato il campionato di basket Promozione maschile che nel girone Como1-2 ha lanciato la volata finale della sua seconda fase. Ieri sera l'antipasto del 5° turno si è giocato a Senna dove però il fanalino di coda bianconero si è dovuto arrendere al Cesano Seveso per 54-78. Cesano che così momentaneamente aggancia in vetta Cucciago Bulls e Villa Guardia. Ma già stasera i Bulls potrebbero tornare da soli in testa visto che giocano in casa contro il 5 Fuori Giussano. In campo oggi anche Antoniana-Sovico e il derby Lurate Caccivio-Sidergorla.

Così il cartellone del 5° turno del girone Como1-2

Mercoledì 20 aprile 21.30 Senna-Cesano 54-78; giovedì 21 Cucciago Bulls-Giussano, Antoniana-Sovico, Lurate Caccivio-Sidergorla; venerdì 22 Albavilla-Besanese, Alebbio-Mariano, Inverigo-Veranese; sabato 23 ore 21.30 Villa Guardia-Binzago.

La classifica aggiornata della seconda fase girone Como 1-2

Cucciago Bulls, Villa Guardia, Cesana Seveso 30; Gladiatori Albavilla 28; Binzago, Lurate 24; Giussano, Sidergorla, Besanese 16; Sovico, Alebbio 14; Gigante Inverigo, Veranese 12; Antoniana, Mariano 8; Senna 2.

Questo invece il cartellone del 6° turno

Martedì 26 ore 21.30 Giussano-Albavilla; mercoledì 27 ore 21.30 Mariano-Senna; giovedì 28 ore 21.30 Cesano Seveso-Villa Guardia, Sovico-Alebbio; venerdì 29 ore 21.30 Veranese-Antoniana, Sidergorla-Inverigo, Besanese-Lurate; domenica 1 maggio ore 21.30 Binzago-Cucciago Bulls.