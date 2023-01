Basket Promozione che festa di canestri a Inverigo con l'All Star Game 2023

Basket Promozione ieri non ha deluso le attese la partita delle stelle giocata del girone G

Basket Promozione partita avvincente vinta in rimonta dalla Selezione Est che ha domato il team Ovest per 94-87

Festa grande ieri presso la palestra di Via Monte Barro 2 a Inverigo dove è andato in scena l’atteso ALL STAR GAME del campionato di basket Promozione maschile in collaborazione con la società locale de Il Gigante e il comitato Fip di Como. In campo si sono affrontate le due selezioni Est ed Ovest composte dai migliori giocatori del girone G (Como-Sondrio). Sul campo le stelle del campionato, tutte con le maglie delle rispettive squadre di club, non hanno deluso le attese e hanno dato vita a una bella gara combattuta e che ha salutato il successo della selezione Est guidata in panchina da coach Davide Pina e Fabio Marchesi (Il Gigante Inverigo) affiancati da Matteo Borghetti e Giorgio Arnaboldi (Pall. Figino) che ha battuto in rimonta per 94-87 (22-25, 45-54, 74-67) la selezione Ovest guidata in panchina da Mattia Di Lorenzo e Roberto Cantaluppi (GS Villaguardia) e Fabio Pola (BC Tirano). Alla fine sono stati premiati anche gli MVP delle due squadre: il presidente Fip Como Franco Borghi ha premiato TOMMASO TURATI (ALEBBIO Como) per la selezione OVEST. mentre Laura Maiorano ha premiato STEFANO CAGNAZZO (Le Bocce Erba) per la selezione EST.

SELEZIONE OVEST

Allenatori: Mattia Di Lorenzo e Roberto Cantaluppi (GS Villaguardia) e Fabio Pola (BC Tirano),

Bassi Angelo - GS VILLAGUARDIA

Galletti Mattia - GS VILLAGUARDIA

Marchesi Daniele - BASKET CLUB TIRANO

Sgrò Giulio - BASKET CLUB TIRANO

Gorla Gianmaria - ANTONIANA COMO

Sanavia Luca - ANTONIANA COMO

Turati Tommaso - ALEBBIO 1954

Corti Stefano- ALEBBIO 1954

Bianchi Piero - U.S. TAVERNERIO

Pagani Samuele - ABC PALL. LOMAZZO

Marinoni Andrea - POLISPORTIVA SENNA

Colombo Daniele - POLISPORTIVA SENNA

SELEZIONE EST

Allenatori Davide Pina e Fabio Marchesi (Il Gigante Inverigo) e Matteo Borghetti e Giorgio Arnaboldi (Pall. Figino).

Bianchi Omar - IL GIGANTE INVERIGO

Caggio David - IL GIGANTE INVERIGO

Corbetta Marco – IL GIGANTE INVERIGO

Mazzucchi Samuele – PALLACANESTRO FIGINO

Sappa Patrick – VIRTUS CERMENATE

Caccia Luca - VIRTUS CERMENATE

Melli Edoardo – SCUOLA BK 83 CERMENATE

Luridiana Paolo - SCUOLA BK 83 CERMENATE

Lomolino Luca - SCUOLA BK 83 CERMENATE

Meda Alberto Romano – S. AMBROGIO MARIANO

Cagnazzo Stefano – CASA DELLA GIOVENTU’ ERBA

Chinello Dario – PLAYGROUND TEAM CANTU’