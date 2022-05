Basket Promozione colpaccio del Sidergorla che vince il derby "made in Brianza"  a casa dei Cucciago Bulls

Pallacanestro minors risultati

Basket Promozione successo pesante in chiave playoff per Lurate Caccivio e nelle retrovie per l'Antoniana Como

Ieri sera si sono giocate altre tre gare del penultimo turno del girone Como1-2 del campionato di basket Promozione maschile. Far puntati sul derby brianzolo che ha visto il colpo grosso della Sidergorla Playground Team di coach Giona Colombo capace di andare a sbancare il campo dei Cucciago Bulls che devono così subire una pesante sconfitta nella corsa playoff. Dove continua invece la sua scalata la Kaire Sport Lurate Caccivio che ha vinto in casa un'altra gara importante contro il Sovico salendo a quota 30. Nelle retrovie successo pesante anche per l'Antoniana Como che ferma il quotato Cesano Seveso. Oggi si completa il cartellone con altre gare interessanti Albavilla-Veranese, Alebbio-Binzago, Villa Guardia-Besanese e il derby Inverigo-Mariano.

Questo il cartellone del 7° turno della seconda fase girone Como 1-2

Mercoledì 4 maggio Senna-Giussano 51-60; giovedì 5 Cucciago-Sidergorla 61-69, Antoniana-Cesano 75-69, Kaire Sport Lurate-Sovico 65-57; venerdì 6 ore 21.30 Albavilla-Veranese, Alebbio-Binzago, Villa Guardia-Besanese, Inverigo-Mariano.

Recuperi: lunedì 9 maggio ore 21 Lurate Caccivio-Cesano Seveso, ore 21.15 Antoniana-Sidergorla

Mercoledì 11 maggio Veranese-Antoniana.

La classifica aggiornata della seconda fase girone Como 1-2

Villa Guardia 36; Cucciago, Albavilla 32; Kaire Sport Lurate, Cesana Seveso 30; Binzago 28; Sidergorla, Alebbio 18; Giussano, Besanese, Sovico, Inverigo 16; Veranese, Mariano, Antoniana 10; Senna 2.

Questo il cartellone dell'8° turno ultimo della seconda fase girone Como 1-2

Mercoledì 11 maggio ore 21.30 Sidergorla-Alebbio; Giovedì 12 ore 21.30 Sovico-Villa Guardia, Binzago-Lurate Caccivio, Cesano Seveso-Albavilla; venerdì 13 ore 21.30 Mariano-Cucciago Bulls, Veranese-Senna, Besanese-Antoniana.