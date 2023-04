Basket Promozione colpi ad effetto a domicilio per Alebbio e Lomazzo

Basket Promozione ieri si sono giocate altre due gare del 12° turno di ritorno girone G

Basket Promozione oggi si chiude il cartellone con il big match Tirano-Villa Guardia e un interessante Mariano-Tavernerio.

Si sono giocate ieri sera altre due gare del 12° turno di ritorno del girone G del campionato di basket Promozione maschile. Colpo grosso per l'Alebbio Como che ha stoppato in casa la quarta forza il Figino in volata mentre più largo il successo a domicilio del Lomazzo che ha regolato la Virtus Cermenate. Oggi si chiude il cartellone con il big match Tirano-Villa Guardia e un interessante Mariano-Tavernerio.

Questo il cartellone completo del 12° turno girone G

Giovedì 27 aprile Antoniana-Playground 44-53, SB’83 Cermenate-CDG Erba 78-70, Sondrio-Senna 76-70, Kaire Sport Lurate-Inverigo 74-70; venerdì 28 Lomazzo-Virtus Cermenate 87-76, Alebbio-Figino 76-74; sabato 29 ore 20.30 Tirano-GS Villa Guardia, ore 21.15 Mariano-Tavernerio.

La classifica aggiornata del girone G

Villa Guardia 48; Inverigo 46; Tirano 44; Figino 38; Erba 36; Lurate Caccivio 34; Tavernerio 24; Antoniana 22; Playground, Virtus Cermenatem Alebbio 20; Lomazzo 18; SB’83 Cermenate 16; Mariano 14; Senna 12; Sondrio 11.

Così il prossimo turno 13° del girone G

Mercoledì 3 maggio ore 21.15 Villa Guardia-Mariano; giovedì 4 Tavernerio-Alebbio, CDG Erba-Lomazzo; venerdì 5 ore 21.15 Figino-Kaire Lurate, Inverigo-Sondrio, sabato 6 Tirano-Playground, Senna-SB’83; domenica 7 Virtus Cermenate-Antoniana.