Basket Promozione: giocate ieri due gare nel 13° turno del girone G lombardo.

Basket Promozione: colpi vincenti a domicilio per CDG Erba e Tavernerio

Si sono giocate ieri sera altre due gare importanti del 13° turno di ritorno del girone G del campionato di Promozione maschile. Due gare risolte con due successi casalinghi pesanti per Erba che battendo Lomazzo aggancia Figino a quota 38 punti così come per il Tavernerio ha battuto a domicilio l'Alebbio Como. Oggi due sfide interessanti Figino-Kaire Lurate e Inverigo-Sondrio, mentre il cartellone si completerà nel weekend con ben tre posticipi

Così il programma del 13° turno del girone G

Mercoledì 3 maggio ore 21.15 Villa Guardia-Mariano 77-54; giovedì 4 Tavernerio-Alebbio 69-54, CDG Erba-Lomazzo 60-57; venerdì 5 ore 21.15 Figino-Kaire Lurate, Inverigo-Sondrio, sabato 6 Tirano-Playground, Senna-SB’83; domenica 7 Virtus Cermenate-Antoniana.

La classifica aggiornata del girone G

Villa Guardia 52; Inverigo 48; Tirano 44; Figino, Erba 38; Lurate Caccivio 34; Tavernerio 28; Antoniana 22; Playground, Virtus Cermenate, Alebbio 20; Lomazzo 18; SB’83 Cermenate 16; Mariano 14; Senna 12; Sondrio 11.