Basket Promozione: si è aperto ieri sera il 7° turno d'andata del girone G lombardo.

Basket Promozione: colpo corsaro del Tavernerio che stoppa il Playground Team

Si è già aperto ieri sera il turno numero 7 d'andata del campionato di basket Promozione maschile. Nel girone G colpo grosso del Tavernerio che ha sbancato il campo del Playground Team con un rotondo 38-68. Successo meritato e mai in discussione per a squadra biancorossa diretta da coach Matteo Rini che così si rilancia in classifica dopo un avvio di stagione altalenante.

Il tabellino di Playground Team-Basket Tavernerio 38-68

Playground Team: Chinello 14, Corti 5, Colombo 5, Arena 4, Porro 3, Bianchi 2, Spinelli 2, Viganò 2, Castelli 1, Seregni, Fontana.

Tavernerio: Romano 20, Pedrazzani 10, Akosan 8, Taormina 7, Farina 7, Goretti 6, Giovanesi 4, Aiani 2, P. Bianchi 2, Pozzi 2, Quattara, Bucci.

Questo il cartellone del 7° turno d’andata

Lunedì 14 novembre ore 21.30 Playground-Tavernerio 38-68; giovedì 17 ore 21 Sondrio-Tirano, ore 21.15 Antoniana-SB'83 Cermenate, ore 21.30 Lurate Caccivio-Mariano; venerdì 18 ore 21.30 Villa Guardia-Lomazzo, Senna -Alebbio, Figino-Inverigo; domenica 20 ore 18 Virtus Cermenate-CDG Erba.

La classifica aggiornata del girone G

Figino, GSV Villa Guardia, Gigante Inverigo 12; Tirano 10; CDG Erba 8; S. Ambrogio Mariano, Tavernerio 6; Kaire Lurate, Antoniana Como, SB'83 Cermenate, Playground Team, Alebbio, Lomazzo, Virtus Cermenate 4; Sondrio, Senna 2.