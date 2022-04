Basket Promozione colpo esterno dell'Alebbio a Giussano, sconfitta invece l'Antoniana dal Binzago

Pallacanestro minors risultati

Basket Promozione si è aperto ieri sera il 4° turno del girone Como1-2.

Basket Promozione oggi altre quattro gare con in campo anche le capoliste Cucciago e Villa Guardia

Si è aperto ieri sera il 4° turno della seconda fase del campionato di basket Promozione maschile. Nel girone Como1-2 si sono giocati due anticipi che hanno visto protagoniste altrettante squadre lariane. L'Alebbio Como ha messo a segno un colpo grosso andando a sbancare Giussano mentre l'Antoniana Como si è dovuta arrendere in casa del Binzago. Oggi sono in programma altre quattro partite con in campo le due capoliste Cucciago e Villa Guardia: Veranese-Cucciago Bulls, Mariano-Lurate Caccivio, Besanese-Senna, Sidergorla-Villa Guardia

Così il cartellone del 4° turno del girone Como1-2

Martedì 12 aprile ore 21.15 Binzago-Antoniana 70-55, ore 21.30 Giussano-Alebbio 59-62; mercoledì 13 ore 21.30 Veranese-Cucciago Bulls, Mariano-Lurate Caccivio, Besanese-Senna, Sidergorla-Villa Guardia; giovedì 14 ore 21,30 Cesano Seveso-Inverigo, Sovico-Albavilla.

La classifica aggiornata della seconda fase girone Como 1-2

Cucciago Bulls, Villa Guardia 28; Cesana Seveso, Albavilla 26; Binzago 24; Kaire Sport Lurate 22; Giussano, Sidergorla 16; Besanese, Sovico, Alebbio Como 14; Inverigo 12; Veranese 10; Antoniana Como, Sant'Ambrogio Mariano 8; Senna 2.