Basket Promozione colpo grosso Cucciago, elimanzini amare per Villa Guardia e Lurate

Pallacanestro minors risultati

Basket Promozione i Bulls volano ai quarti sbancando Monza, GSV beffata in casa e la Kaire Sport ko sul campo dell'ACLI Trecella

Sono iniziati in maniera agrodolce i playoff del campionato di basket promozione maschile per le squadre lariane. Delle tre formazioni nostrane in campo ieri per gli ottavi di finale a gara secca possono sorridere infatti solo i Cucciago Bulls che hanno sbancato il campo della favorita Eureka Monza volando così ai quarti. Ko casalingo cocente invece per il GS Villa Guardia che pur partendo con i favori del pronostico è stato beffati tra le mura amiche nel finale dal Carugate che ha rimontato negli ultimi minuti andando a vincere. Sconfitta più netta quella della Kaire Sport Lurate Caccivio che si è arresa sul campo dell'ACLI Trecella. Venerdì 20 toccherà infine alla quarta nostra portacolori l'Albavilla che in casa ospiterà Ornago.

I tabellini di

GS Villa Guardia-Carugate 66-71

(GSV: Veronelli 4, Giussani 2, Ugoni 9, Rimoldi 4, Coira 6, Beretta 8, Guggiari 2, Tassan, Belloni 7, Volontè, Gatti 11, Moraca 13. Carugate: Spinelli, Icopetta 17, Beltrame 9, Lingiari 2, Bai 6, Ragnolini 9, Ghezzi 2, Mainetti 8, Taburrino 5, Gangi, Pizzul 12, Maccagni 1).

ACLI Trecella -Kaire Sport Lurate 66-41

(11-14; 32-23; 46-29. Trecella: Bassi, Frencini, Invernizzi 7, Bonazzoli 9, Meazzi 11, Niboli 2, Sacchetti 14, Mapelli 10, Pedrazzi 2, Cerea 11, Omodei ne, Caterina. Kaire: Rossi 3, Rovelli Al 4, Rovelli An 6, Arrigoni 9, Cairoli 1, Villa 2, Pagani, Laricini ne, Pazin, Ragazzo 8, Luraschi 5, Sartori).

Eureka Monza-Cucciago Bulls 55-60

(11-18; 32-32, 44-43. Bulls: Borghi 15,Caviezel 9 Girolimetto 5, Gualazzi 8, Radice 4, Hamdar, Gioia, Loi 12,Molteni M.1, Marelli, Cremona, Bernasconi 6).

Il tabellone Ovest ottavi di finale

1- 18/5 ore 21.30 Villa Guardia-Carugate 66-71

2- 18/5 ore 21.15 ACli Trecella Lurate Caccivio 66-41

3- 18/5 ore 21.30 Eureka Monza-Cucciago Bulls 55-60

4- 20/5 ore 21.15 Gladiatori Albavilla-Ornago

5- 19/5 Basket player Marcallo-Samarate

6 - 22/5 Gallarate-Junior Basket

7- 19/5 Antoniano Busto-Elegy Legnano

8- 19/5 San Carlo Milano-Basket Bosto