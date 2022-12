Basket Promozione: si è completato ieri sera l'11° turno d'andata del girone G lombardo.

Basket Promozione: colpo grosso dell'SB'83 Cermenate che ha sbancato Mariano

Si è chiuso ieri sera con gli ultimi due posticipi l'11° turno d'andata nel girone G del campionato di Bakset Promoizone. Copertina per l'SB'83 Cermenate che ha sbancato il campo del Sant'Ambrogio Mariano Comense in volata mentre battuta d'arresto in Valtellina per i giovani del CDG Erba che si sono arresi dopo una bella sfida sul campo del quotato Tirano.

Programma dell'11° turno d'andata girone G

Giovedì 15/12 ore 21.15 Antoniana-Senna 81-59; Sondrio-Virtus Cermenate 67-72, Lurate Caccivio-Tavernerio 74-55;

venerdì 16 ore 21.30 Villa Guardia-Figino 68-60, Inverigo-Lomazzo 73-58. Alebbio-Playground 72-41;

sabato 17 ore 20.30 Tirano-CDG Erba 87-82; ore 21.15 Mariano-SB'83 Cermenate 69-71.

Classifica aggiornata del del girone G

Gigante Inverigo 22; GS Villa Guardia 20; Tirano 18; Figino 16; Kaire Sport Lurate Caccivio 14; CDG Erba, Antoniana Como 12; Tavernerio, Virtus Cermenate, Alebbio Como 10; Sant’Ambrogio Mariano 8; Lomazzo, SB’83 Cermenate 6 Playground Team, Senna 4; Sondrio 2.