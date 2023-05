Basket Promozione: conferma vincente di Inverigo, colpi pesanti per Lurate e Senna

Basket Promozione: si sono giocate ieri sera altre 3 gare del terzultimo turno del girone G.

Basket Promozione: completano il turno i posticipi Virtus Cermenate-Antoniana e Playground -Tirano

Si sono giocate ieri sera tre gare valide per il terzultimo turno di ritorno del girone G del campionato di basket Promozione. Si conferma seconda forza del girone Il Gigante Inverigo che dopo il successo infrasettimanale nel recupero, ieri ha superato si slancio anche Sondrio. Bel colpo corsaro della Kaire Lurate che sbanca Figino così come quello nelle retrovie del Senna che ha domato l'SB'83 Cermenate. All'appello per completare il turno mancano solo due posticipi

Così il programma del 13° turno del girone G

Mercoledì 3 maggio ore 21.15 Villa Guardia-Mariano 77-54; giovedì 4 Tavernerio-Alebbio 69-54, CDG Erba-Lomazzo 60-57; venerdì 5 ore 21.15 Figino-Kaire Lurate 51-65, Inverigo-Sondrio 79-59, Senna-SB’83 Cermenate 73-59; domenica 7 Virtus Cermenate-Antoniana. Lunedì 7 Playground Team-Tirano

La classifica aggiornata del girone G

Villa Guardia 52; Inverigo 50; Tirano 44; Figino, Erba 38; Lurate Caccivio 36; Tavernerio 28; Antoniana 22; Playground, Virtus Cermenate, Alebbio 20; Lomazzo 18; SB’83 Cermenate 16; Mariano, Senna 14; Sondrio 11.