Basket Promozione Cucciago Bulls travolgono l'Antoniana e volano in vetta da soli

Pallacanestro minors risultati

Basket Promozionesi si è aperto ieri sera il 6° turno, penultimo d'andata del girone Como2.

Basket Promozionesi si è aperto ieri sera il 6° turno, penultimo d'andata del girone Como2.

Basket Promozione colpo grosso dell'Alebbio che sbanca Lurate Caccivio, oggi le ultime due gare a Inverigo e Albavilla

Si è aperto ieri sera il 6° turno penultimo d'andata del girone Como 2 del campionato di basket Promozione maschile. Sorridono i Cucciago Buls che dopo aver ricevuto la vittoria a tavolino per 20-0 dal giudice sportivo in settimana in merito al match conVilla Guardia, ieri sera hanno travolto in casa l'Antoniana salendo così in vetta da soli a quota 10 punti. In serata colpo corsaro dell'Alebbio Como che ha sbancato Lurate Caccivio. Questa sera si completa il turno con Inverigo-Senna, Albavilla-Villa Guardia.

Il cartellone del prossimo turno 6° d'andata girone Como2

Giovedì 25 novembre ore 21.30 Lurate-Alebbio 51-68, Cucciago-Antoniana 81-62; venerdì 26 ore 21.30 Inverigo-Senna, Albavilla-Villa Guardia.

La classifica aggiornata del girone Como2

Cucciago Bulls 10; Albavilla 8; Kaire Sport Lurate 6; Villa Guardia 5; Il Gigante Inverigo, Antoniana, Alebbio 4; Senna 0.

Ecco invece il programma del 7° e ultimo turno d’andata del grione Como2

giovedì 2 dicembre Antoniana-Albavilla (ore 21.15), Cucciago-Lurate Caccivio (ore 20.20); venerdì 3 Senna-Alebbio (ore 21.30), Villa Guardia-Inverigo (ore 21.30).