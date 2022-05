Basket Promozione, Cucciago ko nel derby a Mariano ma si qualifica ai playoff come quarta

Pallacanestro minors risultati

Basket Promozione: congedo amaro per Antoniana e Senna battute sui campi di Besanese e Veranese

Venerdì 13 nero per le squadre lariane impegnate nell'ultimo turno del girone Como 1-2 del campionato Promozione maschile. I Cucciago Bulls masticano amaro perché chiudono questa seconda fase perdendo sul campo del Sant'Ambrogio Mariano e si devono accontentare del quarto posto che vele però la qualificazione ai playoff contro la prima in classifica del girone Monza Brianza. Congedo con sconfitta anche per Antoniana e Senna battute rispettivamente da Besanese e Veranese. Ricordiamo che ai playoff si qualificano le prime quattro: Villa Guardia, Albavilla, Lurate e Cucciago.

Questo il cartellone dell'8° turno ultimo della seconda fase girone Como 1-2

Martedì 10 maggio Giussano-Inverigo 74-59, mercoledì 11 maggio ore 21.30 Sidergorla-Alebbio 61-55; Giovedì 12 ore 21.30 Sovico-Villa Guardia 45-59, Binzago-Lurate Caccivio 58-68, Cesano Seveso-Albavilla 47-49; venerdì 13 ore 21.30 Mariano-Cucciago Bulls 71-65, Veranese-Senna 73-51, Besanese-Antoniana 62-60.

La classifica aggiornata della seconda fase girone Como 1-2

Villa Guardia 40; Albavilla, Kaire Sport Lurate 34; Cucciago Bulls 32; Cesana Seveso, Binzago 30; Sidergorla, 5 Fuori Giussano 20; Alebbio, Inverigo 18; Besanese 18; Sovico 16; Antoniana, Veranese 14; Mariano 12; Senna 2.