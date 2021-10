Basket Promozione da domani il girone Como 2 apre le danze sul parquet

Pallacanestro Minors in campo

Basket Promozione tutto pronto per la prima palla a due per le otto squadre lariane .

Basket Promozione si parte con Alebbio-Villa Guardia, Senna-Lurate, Albavilla-Cucciago e Inverigo-Antoniana

Ol conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e domani scatterà ufficialmente anche il girone Como2 del campionato di basket Promozione lombardo. Un girone completamente lariano con ben 8 squadre nostrane a darsi battaglia da giovedì 22 ottobre fino all'11 febbraio 2022 in questa prima fase. Dopo una pausa lunga più di un anno il torneo riparte con molte incognite ma sulla carta chi si candida a recitare un ruolo da protagonista è il Gigante Inverigo, così come il GS Villa Guardia di coach Fabiano Brenna e l'Albavilla di coach Angelo Delfinetti. Attenzione anche alla Kaire Sport Lurate sempre al vertice negli ultmi campionati e ripescata in estate che si presenta a nastri di partenza sotto la regia di coach Davide Corti. Completano il lotto le comasche Alebbio e Antoniana e le canturine Senna e Cucciago Bulls. Ma ormai il tempo delle previsioni è finita e lascia il posto al campo: da domani giovedì 22 i primi verdetti.

Il cartellone del 1° turno compelto del girone Como2

Venerdì 22 ottobre Alebbio-Villa Guardia ore 21.30, Senna-Kaire Sport Lurate Caccivio ore 21.30, Albavilla-Cucciago Bulls ore 21-30, Il Gigante Inverigo-Antoniana Como ore 21.30.

Il calendario completo del girone Como2

1° turno: Alebbio-Villa Guardia (22/10, 9/12), Albavilla-Cucciago (22/10, 9/12), Inverigo-Antoniana (22/20, 9/12), Senna-Lurate (22/10, 9/12).

2° turno Cucciago-Inverigo (28/10, 17/12), Villa Guardia-Senna (28/10, 17/12), Lurate-Albavilla (28/10, 17/12), Antoniana-Alebbio (28/10, 17/12),

3° turno Senna-Antoniana (5/11, 13/1), Alebbio-Cucciago (4/11, 13/1), Inverigo-Albavilla (5/11, 13/1) Villa Guardia-Lurate (5/11, 13/1).

4° turno Antoniana-Villa Guardia (11/11, 20/1), Cucciago-Senna (11/11, 21/1), Lurate-Inverigo (11/11, 21/1), Albavilla-Senna (12/11, 21/1).

5° turno Alebbio-Invergo (19/11, 28/1), Senna-Albavilla (19/11, 28/1), Villa Guardia-Cucciago (18/11, 27/1), Antoniana-Lurate (18/11, 27/1).

6° turno Albavilla-Villa Guardia (26/11, 3/2), Inverigo-Senna (26/11, 472), Lurate-Alebbio (25/11, 4/2), Cucciago-Antoniana (25/11, 372).

7° turno Senna-Alebbio (3/12, 11/2), Antoniana-Albavilla (2/12, 11/2), Villa Guardia-Inverigo (2/12, 1172), Cucciago-Lurate (2/12, 10/2).