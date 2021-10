Basket Promozione debutto amaro per il Sidergorla: ko a Sovico

Pallacanestro Minors risultati dal campo

Basket Promozione si è aperto ufficialmente il campionato maschile regionale.

Basket Promozione domenica 24 nel girone Como1 toccherà al Mariano mentre questa sera in campo il girone Como1

Parte con una sconfitta il campionato di basket Promozione maschile per i colori lariani. Ieri sera infatti la prima squadra nostrana a scendere in campo è stato il Sidergorla Playgroud Team di coach Raffaele Marcantonio che nel turno inaugurale del girone Como1 è stato battuto di misura in trasferta dal Basket Sovico per 62-57

Il tabellino di Basket Sovico-Sidergolrla Playground Team 62-57 (16-16, 36-29, 51-47)

Sidergorla: Bianchi, Mauri, Porro 15, Castelli, Seregni 2, Croci 8, Corti 3, Spinelli 8, Chinello 11, Noseda 4, Colombo 6, Viganò. All. Marcantonio).

Domenica 24 invece toccherà al S. Ambrogio Mariano di coach Galasso che debutterà sul campo del POB Binzago.

Il cartellone completo del 1° turno d'andata del girone Como1

Martedì 19 ottobre 5 Fuori Giussano-Besanese 59-62; giovedì 21 Basket Sovico-Sidergorla Playground Team 62-59; le altre gare Cesano Seveso-Veranese, domenica 24 ore 18.30 POB Binzago-Sant’Ambrogio Mariano Comense.

Oggi venerdì 22 ottobre si apre anche il giroen Como2 con questo cartellone: Alebbio Como-GS Villa Guardia, Pol. Senna-Kaire Sport Lurate Caccivio, Pall. Albavilla-Cucciago Bulls , Il Gigante Inverigo-Antoniana Como.