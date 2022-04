Basket Promozione doppio colpo del Villa Guardia che doma Binzago e riaggancia in vetta i Bulls

Pallacanestro minors risultati

Si è completato ieri sera il 5° turno della seconda fase del girone Como1-2 del campionato di basket Promozione maschile. Doppio colpo vincente per il Villa Guardia di coach Fabiano Brenna che in casa nel posticipo ha battuto il Binzago per 77-67 e riagganciato così in vetta al girone i Cucciago Bulls.

Il tabellino di GS Villa Guardia - Binzago 77-67

Villa Guardia: Belloni 8, Giussani 4, Ugoni 22, Veronelli, Coira 7, Beretta 7, Guggiari, La Medica 1, Corti 3, Volontè 7, Gatti 14, Moraca 4. All. Brenna.

Binzago: Cipolla 17, Motta 3, Banfi 3, Ricci, Santambrogio 5, Cattaneo 7,Vaghi 10, Di Iorio, Solaroli, Marin 6, Manicone, Motta 16.

Così il cartellone del 5° turno del girone Como1-2

Mercoledì 20 aprile 21.30 Senna-Cesano 54-78; giovedì 21 Cucciago Bulls-Giussano 67-63, Antoniana-Sovico 56-61, Lurate Caccivio-Sidergorla 72-69; venerdì 22 Albavilla-Besanese 80-79, Alebbio-Mariano 6456, Inverigo-Veranese 54-50; sabato 23 ore 21.30 Villa Guardia-Binzago 77-67.

Recupero del 1° turno: Inverigo-Binzago 66-69 dts

La classifica aggiornata della seconda fase girone Como 1-2

Cucciago Bulls, Villa Guardia 32; Cesana Seveso, Gladiatori Albavilla 30; Binzago, Lurate 26; Giussano, Sidergorla, Besanese, Sovico , Alebbio 16; Gigante Inverigo 14; Veranese 12; Antoniana, Mariano 8; Senna 2.

Questo invece il cartellone del 6° turno

Martedì 26 ore 21.30 Giussano-Albavilla; mercoledì 27 ore 21.30 Mariano-Senna; giovedì 28 ore 21.30 Cesano Seveso-Villa Guardia, Sovico-Alebbio; venerdì 29 ore 21.30 Veranese-Antoniana, Sidergorla-Inverigo, Besanese-Lurate; domenica 1 maggio ore 21.30 Binzago-Cucciago Bulls.