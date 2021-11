Basket Promozione doppio turno casalingo per Sidergorla e Sant'Ambrogio

pallacanestro minors in campo

Basket Promozione oggi si apre il 6° turno d'andata del girone Como1.

Basket Promozione domani sera il Playoground debutta a Figino contro il Bianzago mentre Mariano ospita Giussano

Si apre questa sera il 6° e punultimo turno d'andata del girone Como 1 del campionato di basket Promozione maschile. Oggi si giocano in anticipo due gare Cesano Seveso-Besanese, Veranese-Sovico mentre domani sera venerdì 26 novembre torneranno in campo le due portacolori brianzole. Alle ore 21.30 esordio casalingo a Figino per il Sidergorla Playground Team di coach Raffaele Marcantonio (squalificato dal giudice sportivo per una gara nel turno precedente) che riceverà la capolista Binzago mentre a Mariano Comense il Sant'Ambrogio gasato dal primo successo stagionale cercherà il bis vincente contro il 5 Fuori Giussano.

Il cartellone del 5° turno d'andata del girone Como1

Martedì 16 novembre ore 21.30 5 Fuori Giussano-Sidergorla Playground Team 62-61; venerdì 19 ore 21.30 S. Ambrogio Mariano-Sovico 73-66, Besanese-Veranese 75-52; domenica 21 Binzago-Cesano Seveso 82-75.

Classifica aggiornata del girone Como1

Cesano Seveso, Besanese, Binzago 8; Sovico 6; Sidergorla Playground Team 4; 5 Fuori Giussano, Veranese, Sant'Ambrogio Mariano 2.

Il cartellone del 6° turno d'andata del girone Como1

Giovedì 25 novembre Cesano Seveso-Besanese, Veranese-Sovico; venerdì 26 ore 21.30 playground Team-Binzago, Sant'Ambrogio Mariano-5 Fuori Giussano.