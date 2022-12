Basket Promozione: si è aperto ieri sera il 9° turno d'andata del girone G lombardo.

Basket Promozione: Erba che colpo, bene anche Lurate e Antoniana vittoriose in casa

Si è aperto ieri sera il 9° turno d'andata del girone G del campionato di basket Promozione maschile. Copertina per i giovani del CDG Erba che hanno battuto in casa il quotato Figino. Successo pesante casalingo anche per la Kaire Sport Lurate e per l'Antoniana Como che continuano la loro risalita. Oggi scendono in campo le due capoliste: Gigante Inverigo ospite a Mariano e Villa Guardia di scena in casa contro il Playground Team.

Il programma del 9° turno d’andata girone G

Giovedì 1 CDG Erba-Figino 78-65, Antoniana-Alebbio 68-55, Kaire Sport Lurate-Senna 78-56; venerdì 2 S. Ambrogio Mariano-Gigante Inverigo, GS Villa Guardia-Playground Team, Lomazzo-Sondrio; sabato 3 Tirano-SB’83 Cermenate; domenica 4 Virtus Cermenate-Tavernerio.

Classifica aggiornata del del girone G

GS Villa Guardia, Gigante Inverigo 16; Figino, Tirano 14; CDG Erba, Kaire Sport Lurate Caccivio, Antoniana Como 10; Sant’Ambrogio Mariano 8; Tavernerio, Virtus Cermenate, Alebbio Como 6; SB’83 Cermenate, Playground Team, Lomazzo, Senna 4; Sondrio 2.

Programma del 10° turno d'andata girone G

Lunedì 5/12 ore 21.30 Playground Team-Kaire Sport Lurate, Alebbio-S. Ambrogio Mariano; mercoledì 7 Tavernerio-Antoniana, Figino-Tirano, SB’83 Cermenate-Lomazzo; giovedì 8 ore 21 CDG Erba-Sondrio; venerdì 9 ore 21.30 Senna-Virtus Cermenate; lunedì 12 ore 21 Gigante Inverigo-GS Villa Guardia.