Basket Promozione Fabiano Brenna coach GSV: "Peccato per la penalità, spero nel ricorso ma sul campo siamo imbattuti"

Basket Promozione oggi si apre il ritorno nel girone Como2.

Il campionato di basket Promozione maschile è arrivato al giro di boa con il girone Como 2 che stasera apre il ritorno coni due anticipi Antoniana-Albavilla e Cucciago-Lurate Caccivio. A tenere banco però è ancora la questione dell0 0-20 a tavolino e il punto di penalità inflitto al GS Villa Guardia che invece è imbattuto sul campo. A questo proposito la società lariana ha presentato ricorso e attende news dalla federazione mentre il suo coach Fabiano Brenna fa il punto alla vigilia del match di domani sera in casa contro il Gigante Inverigo:

"Settimana scorsa ad Albavilla abbiamo giocato una bella partita e mollato veramente poco in difesa come dimostrano i 44 punti subiti. E' stata una partita molto bella e combattuta fino alla fine e abbiamo portato a casa il foglio rosa dimostrando che ci siamo lo stesso anche con il 20-0 subito settimana scorsa e che soprattutto non ci ha condizionato psicologicamente. Per quanto riguarda il ricorso inoltrato non sappiamo ancora nulla, se non che ha in mano la pratica la Fip di Milano e ci farà sapere. Io comunque penso che sicuramente è un peccato aver subito un 20-0 così però purtroppo questo è il regolamento è va rispettato anche se spero che il ricorso ci possa dar ragione visto comunque che il nostro secondo assistente era comunque un allenatore tesserato. Diciamo che ci poteva stare la multa e l’avvertimento piuttosto che lo 0-20 e soprattutto il punto di penalità. Resta il fatto che sul campo siamo imbattuti: il gruppo lo sa ed è unito, pronto a giocarsi tutte le chances sul campo senza guardare la classifica".