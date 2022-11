Basket Promozione: tutto pronto per il 5° turno d'andata del girone G lombardo.

Basket Promozione: fari puntati sugli anticipi e sul derby Lurate-Villa Guardia

E' già vigilia del 4° turno d'andata nel girone G del campionato di basket Promozione maschile. Apripista saranno ben quattro anticipi del giovedì 3 novembre tra cui spiccano tre derby assolutamente tutti da seguire e da giocare: Tavernerio-CDG Erba, la classica Kaire Sport Lurate Caccivio-GS Villa Guardia e SB'83 Cermenate-Playground Team. In Valtellina invece salirà l'Antoniana Como di coach Riccardo Gorla che renderà visita al sempre ostico Sondrio appaiato a quota 2 in classifica. Venerdì 4 altre due sfide di un cartellone spezzatino che poi si chiuderà sabato 5 con il big match ancora in Valtellina tra Tirano e il Gigante Inverigo.

Questo il cartellone del 5° turno d’andata

Giovedì 3 ore 21.15 Tavernerio-CDG Erba, 21.30 Lurate Caccivio-Villa Guardia, Sondrio-Antoniana, SB’83 Cermenate-Playground; venerdì 4 ore 21.30 Alebbio-Virtus Cermenate, Mariano-Lomazzo, Senna-Figino; sabato 5 ore 21 Tirano-Inverigo.

La classifica aggiornata del girone G

Gigante Inverigo, Figino, Tirano, Villa Guardia 8; S. Ambrogio Mariano 6; CDG Erba, Tavernerio, Kaire Lurate 4; Antoniana, Alebbio, Lomazzo, Sondrio, SB'83 Cermenate, Playground Team 2; Virtus Cermenate, Senna 0.