Basket Promozione: ieri sera si è gioca la gara3 dei play in regionali.

Basket Promozione: festa in casa CDG Erba: doma S. Benedetto Milano ed è salva

Può far festa il CDG Erba che ieri sera vincendo la bella della serie play in contro il San Benedetto ha centrato la salvezza sul campo, nel campionato di basket Promozione maschile.

Decisiva come detto la vittoria colta ieri sera al PalaErba per 73-50 contro il San Benedetto che ha coronato e chiuso una serie iniziata male perdendo gara 1 in casa e poi impattata lunedì scorso andando a vincere in trasferta.

"Siamo molto contenti - dice Alessio Pesca coach di Erba- perché non era un risultato scontato ma i ragazzi sono stati bravi e tenaci superando in rimonta un avversario tosto e di valore. Complimenti quindi a tutto il nostro gruppo giovane ma che ha dimostrato di poter giocare in questo campionato che è stato molto utile per la loro crescita".

Il tabellino di CDG Erba-San Benedetto Milano 73-50

Parziali: 16-14, 41-36, 56-40.

CDG: Arnaboldi 18, Baruffini 8, Pontiggia, Picarelli 4, Mazza 8, Pagani 2, Bianchi 7, Salvo, Sivaglieri 9, Brambilla 6, Riva 1, Spinelli 7 All. Pesca.

Programma gare 3 salvezza

Giovedì 8 giugno ore 21 CDG Erba-San Benedetto Milano 73-50(2-1)

Martedì 6 giugno ore 21.30 Elegy Legnano-Antoniana Como 80-61 (2-1)

Così il tabellone di Gara 2: Martedì 30/5 Verbano Luino-Figino 38-55 (0-2), mercoledì 31 Playground-Brugherio; giovedì 1 giugno Virtus Cermenate-Busto Garolfo 55-70 (0-2), Antoniana-Legnano 59-70 (1-1), Vismara Milano-Lurate Caccivio 63-60 (2-0), Tavernerio-Samarate 67-41 (2-0. lunedì 5 giugno ore 21.30 S. Benedetto Milano-CDG Erba 51-58.

Risultati delle Gara1: 25/5 Lurate Caccivio-Vismara 50-62, Legnano-Antoniana 49-53; venerdì 26 Figino-Verbano Luino 66-51, Samarate-Tavernerio 50-59, Brugherio-Playground Team 66-62; domenica 28 Busto Garolfo-Virtus Cermenate 80-41; lunedì 29 CDG Erba-S. Benedetto Milano 45-64.