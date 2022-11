Basket Promozione: si completato nel weekend l'8° turno del girone G Lombardo.

Basket Promozione: Figino colpo grosso a Tavernerio e secondo posto

Nel weekend si è chiuso l'8° turno d'andata del campionato di basket Promozione maschile che nel girone G ha giocato due interessanti posticipi.

Sabato sera sconfitta in Valtellina per la Virtus Cermenate battuta a Tirano. Fari puntati domenica invece sul big match Tavernerio-Figino che non ha deluso le attese: i gialloverdi ospiti diretti da coach Matteo Borghetti sono partiti forte conducendo sempre e hanno poi resistito alla rimonta dei locali per piazzare il parziale decisivo nella terza frazione e andando così ad imporsi per 55-71.

Figino e Tirano salgono insieme a quota 14 a due punti dalla coppia di testa formata da Inverigo e Villa Guardia le uniche due squadre ancora imbattute.

Questo il cartellone dell'8° turno d’andata girone G

Giovedì 24 SB'83-Lurate 70-78, Sondrio-Villa Guardia 59-70; venerdì 25 Inverigo-Senna 71-50, Lomazzo-Antoniana 50-55, Mariano-Playground 62-56, Alebbio-CDG Erba 69-63; sabato 26 ore 20.30 Tirano-Virtus Cermenate 83-67; domenica 27 ore 18 Tavernerio-Figino 55-71 (10-26, 30-34, 40-57).

Classifica aggiornata del girone G

GS Villa Guardia, Gigante Inverigo 16; Figino, Tirano 14; CDG Erba, Kaire Sport Lurate, S. Ambrogio Mariano, Antoniana Como 8; Tavernerio, Virtus Cermenate, Alebbio Como 6; SB'83 Cermenate, Playground Team, Lomazzo, Senna 4; Sondrio 2.

Il programma del 9° turno d'andata del girone G

Giovedì 1 dicembre Erba-Figino, Antoniana-Alebbio, Lurate-Senna; venerdì 2 Mariano-Inverigo, Villa Guardia-Playground, Lomazzo-Sondrio; sabato 3 Tirano-SB’83; domenica 4 Virtus Cermenate-Tavernerio.