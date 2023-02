Basket Promozione: si è giocato ieri sera il recupero del 13° turno d'andata girone G

Basket Promozione Figino corsaro a Lurate Caccivio: Kaire Sport va ko per 60-68

Non ha deluso le attese il recupero del 13° turno d'andata del girone G del campionato di basket Promozione maschile che è andato in scena ieri sera a Lurate Caccivio. Una sfida interessante nella corsa ai playoff che ha visto il successo corsaro degli ospiti del Figino che hanno domato i padroni di casa della Kaire Sport per 60-68 al termine di una bella gara combattuta. I gialloverdi brianzoli diretti da coach Matteo Borghetti salgono così a quota 28 punti agganciando il Tirano al terzo posto. Lurate invece resta a quota 18 punti. Il campionato tornerà in campo giovedì 2 marzo per le prime gare del 4° turno di ritorno.

Recupero del 13° turno d'andata

Lunedì 27 /2 ore 21.30 Kaire Lurate-Figino 60-68

La classifica aggiornata del girone G

Il Gigante Inverigo 36; GS Villa Guardia 34; Tirano, Figino 28; CDG Erba 24; Tavernerio, Kaire Sport Lurate Caccivio, Alebbio Como 18; Antoniana Como 14 Virtus Cermenate, Lomazzo 12: SB’83 Cermenate, S. Ambrogio Mariano Comense 10; Senna, Playground Team 8; Sondrio 6.

Il cartellone del 4° turno di ritorno del girone G

Giovedì 2 marzo Tavernerio-Senna, SB’83 Cermenate-Villa Guardia, Sondrio-Lurate; venerdì 4 Lomazzo-Figino, Inverigo-Erba; sabato 4 Tirano-Alebbio, Mariano-Antoniana; lunedì 6 Playground-Virtus Cermenate.