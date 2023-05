Basket Promozione: si è aperta ieri la serie delle gare 2 dei play-in regionali.

Basket Promozione: Figino sbanca Verbano Luino ed è salvo!

Si è aperta ieri sera la serie delle gare 2 dei play in salvezza del campionato di basket Promozione maschile e subito ha regalato una bella notizia per i colori lariani. Il Figino infatti dopo aver vinto la gara d'andata in casa, ieri sera ha messo a segno il colpo grosso sul campo del Verbano Luino per 38-55 che è valso la salvezza.

Una vittoria importante quindi per il team gialloverde che dopo una stagione vissuta sempre nei piani alti del girone G si è garantita con merito la permanenza in categoria anche per la prossima stagione.

Stasera toccherà invece al Playground Team che ospita il Brugherio per provare ad impattare la serie.

Così il tabellone di Gara 2

Martedì 30 ore 21.30 Verbano Luino-Figino 38-55 (0-2), mercoledì 31 ore 21.30 Playground-Brugherio; giovedì 1 giugno ore 21 Virtus Cermenate-Busto Garolfo, ore 21.30 Antoniana-Legnano, Vismara Milano-Lurate Caccivio, Tavernerio-Samarate. lunedì 5 giugno ore 21.30 San Benedetto Milano-CDG Erba.

Risultati delle Gara1:

Giovedì 25/5 Lurate Caccivio-Vismara Milano 50-62 (0-1), Legnano-Antoniana Como 49-53 (0-1); venerdì 26 Figino-Verbano Luino 66-51 (1-0), Samarate-Tavernerio 50-59 (0-1), Brugherio-Playground Team 66-62 (1-0); domenica 28 Busto Garolfo-Virtus Cermenate 80-41 (1-0); lunedì 29 CDG Erba-S. Benedetto Milano 45-64.