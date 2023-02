Basket Promozione, Figino schianta l'Antoniana e sale al terzo posto

Basket Promozione: si sono giocate ieri sera altre tre gare del girone G lombardo.

Basket Promozione: vittorie in volata per Lomazzo a Senna e per l'Alebbio contro SB'83, oggi chiude Tirano-Lurate

Ieri sera si sono giocate altre tre partite del 1° turno di ritorno del girone G del campionato di basket Promozione maschile. Successo a domicilio pesante per il Figino che ha schiantato l'Antoniana e sale a quota 24 punti agganciando al terzo posto il Tirano che gioca stasera nel posticipo casalingo contro Lurate Caccivio. Nelle retrovie successi preziosi anche per il Lomazzo in volata a Senna e per l'Alebbio che di misura ha battuto in casa SB'83 Cermenate.

Così il programma del 1° turno di ritorno

Domenica 5 febbraio Virtus Cermenate-Inverigo 47-69; lunedì 6 Playground-CDG Erba 57-68; giovedì 9 ore 21.15 Tavernerio-Villa Guardia56-69, Sondrio-Mariano 61-78; venerdì 10 Alebbio-SB’83 Cermenate 75-74, Senna-Lomazzo 80-82, Figino-Antoniana 79-52; sabato 11 ore 20.30 Tirano-Lurate Caccivio.

Per questa classifica aggiornata del girone G

Gigante Inverigo 32; Villa Guardia 30; Tirano, Figino 24, CDG Erba 22; Tavernerio, Kaire Sport Lurate 16; Antoniana, Alebbio 14 Virtus Cermenate, Lomazzo 12: S’83 Cermenate, Mariano 10; Playground Team, Senna 6; Sondrio 4.